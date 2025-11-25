為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本熊本發生規模5.7級地震 九州、四國多地有感

    2025/11/25 17:32 即時新聞／綜合報導
    日本熊本縣在當地時間今（25）日晚間6點01分（台灣時間下午5點01分），於阿蘇地方發生規模5.7地震。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

    日本熊本縣在當地時間今（25）日晚間6點01分（台灣時間下午5點01分），於阿蘇地方發生規模5.7地震。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

    日本熊本縣在當地時間今（25）日晚間6點01分（台灣時間下午5點01分），於阿蘇地方發生規模5.7地震，震源深度僅約10公里，九州多地有感搖晃，最大震度達「5強」。氣象廳表示，該起地震暫無引發海嘯風險，但目前仍有餘震發生，請民眾多加注意。

    綜合日媒報導，根據日本氣象廳觀測資料，這起規模5.7地震的震央位於「熊本縣阿蘇地」。資料顯示，鄰近熊本縣的大分縣、愛媛縣、福岡縣、佐賀縣，最大震度達3；宮崎縣、山口縣、高知縣、長崎縣、鹿兒島縣、兵庫縣，最大震度達2；鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣與香川縣，最大震度達1。

    另外，當地晚間6點01分發生規模5.7地震，熊本縣阿蘇地方陸續發生規模介於3.3至2.6的餘震。日本氣象廳提醒當地民眾，務必留意後續餘震資訊。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播