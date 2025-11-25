日本熊本發生規模5.7級地震 九州、四國多地有感

日本熊本縣在當地時間今（25）日晚間6點01分（台灣時間下午5點01分），於阿蘇地方發生規模5.7地震。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

日本熊本縣在當地時間今（25）日晚間6點01分（台灣時間下午5點01分），於阿蘇地方發生規模5.7地震，震源深度僅約10公里，九州多地有感搖晃，最大震度達「5強」。氣象廳表示，該起地震暫無引發海嘯風險，但目前仍有餘震發生，請民眾多加注意。

綜合日媒報導，根據日本氣象廳觀測資料，這起規模5.7地震的震央位於「熊本縣阿蘇地」。資料顯示，鄰近熊本縣的大分縣、愛媛縣、福岡縣、佐賀縣，最大震度達3；宮崎縣、山口縣、高知縣、長崎縣、鹿兒島縣、兵庫縣，最大震度達2；鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣與香川縣，最大震度達1。

另外，當地晚間6點01分發生規模5.7地震，熊本縣阿蘇地方陸續發生規模介於3.3至2.6的餘震。日本氣象廳提醒當地民眾，務必留意後續餘震資訊。

