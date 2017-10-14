手動關百公斤鐵閘門 員工遭壓死

2017-10-14 14:40

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名50歲的陳姓男子任職於「立兆股份有限公司」位於新北產業園區的總公司，今晨2時許徒手關上門口的鐵閘門時，百公斤的鐵閘門突然倒塌，將陳男重壓在地，清晨6時，保全經過發現，趕緊報案，警消趕抵後發現陳男已無生命跡象，全身僵硬，後腦有撕裂傷，趕緊協助脫困送醫，但陳男不治身亡，警方調查後發現該鐵閘門電動功能早已故障，僅能手動控制，將約談公司負責人釐清意外原因。

警方調查，資本額2.5億的「立兆股份有限公司」，共有300名員工，販售鈕釦等商品，陳男在該公司位於雲林的工廠擔任作業員逾10年，一年多前轉調北上新北市五股區新北產業園區總公司。昨晚參加公司餐敘後返回宿舍；凌晨1時許，陳男鑽出鐵閘門縫外出購物，20分鐘後再度從鐵閘門縫返回公司，並試圖手動關起鐵閘門，不料上百公斤重的鐵閘門突然倒塌，將陳男壓倒在地，陳男頭部遭到重擊，受困在鐵閘門下。

警消表示，今天清晨6時許接獲保全報案，前往救援時陳男已全身僵硬，失去生命跡象，而檢傷時發現陳男後腦有撕裂傷，趕緊協助送醫，但經過急救後陳男仍不治身亡；而「立兆」面對警方偵訊時供稱鐵閘門使用正常，並無銹蝕狀況，但內部員工則稱該鐵閘門電動功能早已故障，僅能以手動方式關閉，警方將進一步約談相關人，釐清該起意外原因。

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