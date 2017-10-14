三民網路書店疑個資外洩 2週108人共被詐500萬

2017-10-14 13:05

〔記者邱俊福／台北報導〕知名書商「三民網路書店」上月底疑似會員交易個資外洩，致詐騙集團按圖索驥假冒書店客服人員，打電話給購物民眾，謊稱訂單誤設為重複訂購，將從民眾銀行戶頭自動扣款，要求按照指示操作ATM解除，藉機詐財得逞。警政署「165」反詐專線統計，上月25日到本月8日短短兩週，被騙案件就高達108人。

「165」反詐專線表示，被騙的大約有7成是學生，金額從2萬元到20多萬元都有，以平均每人被騙5萬元，短短兩週騙走金額就高達500多萬元，且大都是學生的生活費，呼籲應多小心類似手法，避免上當。

「165」反詐專線表示，上月30日，北市1名20歲吳姓男大生接到冒充「三民網路書店」客服人員的詐騙電話，對方誆稱因內部作業疏失，不小心把男大生的訂單設成團購，將從他的郵局帳戶自動扣款，表示會通知郵局協助取消。

隨後，另名歹徒假冒郵局人員來電，告訴男大生只要按照指示操作ATM就可以解除扣款設定，由於歹徒清楚掌握男大生的購物資料，且來電顯示號碼除了多出1個「+」號外，其餘都跟郵局提款卡上的客服電話一模一樣，讓男大生深信不疑，便聽從對方指示到超商ATM輸入「訂單號碼」跟「取消代碼」，殊不知「訂單號碼」其實是匯款帳號，而「取消代碼」其實是匯款金額，按下確認鍵後錢就匯給了歹徒，所幸僅匯出1筆2萬9988元的款項後，就被機警的超商店員發現勸阻，沒讓歹徒繼續得手。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆