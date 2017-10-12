水漂效應？台65線車禍熱點2車對撞

2017-10-12 11:51

〔記者吳仁捷／新北報導〕今天上午北部下起大雨，每逢大雨就常發生車禍的台65線板橋一出口再傳對撞車禍，張姓男子駕車經該出口切換車道時打滑，撞到對向的小貨車，造成小貨車車頭半毀，小貨車陳姓駕駛一度受困，2人都送醫救治，因2人都沒有酒駕，警方初判為路面積水衍生「水漂效應」導致車禍，將再釐清肇事責任。

這起車禍發生在今天上午9時許，33歲張姓男子從台65線土城往新莊方向行駛，行經板橋一出囗閘道時，張男由內側車道向右變換到外側車道時，疑因為輪胎打滑車輛失控衝入對向車道（偏移車道跨越對向車道），撞上對向45歲陳男駕駛的小貨車，小客車頭全毁，小貨車也衝上快慢車道分隔島；張男與陳男送往亞東醫院就醫，張男頸部及多處受傷，陳男多處受傷，該案沒有酒駕。

板橋警分局交通分隊表示，根據研究，自小客車行駛道路時，遇超過積水0.25公分，時速高達90公里以上，輪胎與路面間夾雜的一層水膜，將導致車輪頓失抓地力，車體依慣性方向滑動，就是俗稱的「水漂效應」。此時駕駛應鬆開油門、握緊方向盤，並打低速檔讓車輛穩定直行，直到恢復控制為止。

警方統計，台65線板橋一出口匣道，每逢雨天就頻傳車禍，警方勘驗行車記錄器等佐證，研判都因「水漂效應」導致，提醒民眾留意雨天行駛安全。