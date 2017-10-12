劃時代！戶政機關拒同婚登記 法院判決違法

林于立（右一）與方敏（右二）希望具有法律認可的婚姻關係，台北高等行政法院今（12）日宣判，戶政機關拒絕同婚登記已違法，應尋求其他適法方式處理。（伴侶盟提供）

2017-10-12 10:33

〔記者吳政峰／台北報導〕同性伴侶方敏與林于立（糖糖）3年前想登記結婚，卻被台北市中正區戶政事務所人員婉拒，兩人不滿，提出行政訴訟，台北高等行政法院今（12）日宣判，戶政機關拒絕同婚登記已違法，應尋求其他適法方式處理。

兩人的委任律師許秀雯認為，本起判決具有劃時代的意義，呼籲台北市政府應馬上接受同婚登記，切勿延宕，讓同志也能享有我國法律保障的498項配偶專屬權利。

許秀雯說，同婚登記仍有「梁宗慧與朱姵諠」、「呂欣潔與陳凌」兩案正在北高行訴訟中，雖然我國法院個案判決互不拘束，本案具有指標性意義，希望其他兩案的法官也能作出相同判決，並加碼命令戶政機關接受同婚登記，保障人權。

方敏與林于立2014年至台北市中正區戶政事務所辦理結婚登記，但遭拒門外，兩人認為婚姻平權不應有性別差異，提告要求法院給彼此正當的配偶名分，期間因等待大法官解釋同婚而暫停訴訟，直到釋字748號宣告禁止同婚違憲後，才重啟訴訟。

林于立說，自己一路長大都在不同城市流浪，形同沒有家，直到遇見了方敏，兩人都渴望有家，也都相信可以創造新的可能。