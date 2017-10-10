毒蟲上街遇盤查 竟假稱酒駕吞毒又襲警

2017-10-10 17:03

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城警方昨晚巡邏時，在路口發現39歲曾姓男機車騎士形跡可疑，上前盤查時，曾男謊稱自己有喝酒試圖誤導警方，隨後竟吞下隨身攜帶的不明粉末滅證，警方將他壓制後送醫檢查，驗血、驗尿果然都含有安非他命成分。

新北市土城警分局交通分隊員警昨晚近8點時，巡邏行經轄內中央路三段、中興路口，發現1名男子騎乘機車在路口停等紅燈，一見到警方便作勢右轉，還朝水溝扔擲不明物品，警方見狀上前攔查，查出騎士是有公危及毒品前科的曾男。

曾男下車後立即向警方自首，稱「自己剛有喝啤酒」，試圖掩飾持有毒品，警方對他實施酒測並未測出任何數值，不料曾男竟趁員警收拾酒測用具時，突然從口袋掏出不明粉末轉身塞進嘴裡，警方見狀出手阻止並呼叫支援，曾男激烈抵抗還趁亂攻擊，最後遭優勢警力壓制。

警方從曾男口中挖出一包混和唾液、血液及衛生紙的夾鏈袋，同時在水溝旁找到疑似毒品吸食器的吸管，警方懷疑曾男服用毒品，立即派員戒護就醫，後續經醫院檢查無礙健康，但曾男經採尿及抽血檢驗皆含有安非他命成分，雖然曾男堅稱自己吞下的是抗憂鬱藥物，全案訊後仍依毒品罪移送法辦。

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