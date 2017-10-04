警逮獲詐騙集團2名車手 模仿湖南鄉音騙90歲老翁

2017-10-04 13:55

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄警方偵破詐騙集團，逮獲2名車手，詐騙集團假冒親友向被害人借錢詐騙，14名被害人最多被騙110多萬元，年紀最大90多歲老翁，是中國湖南人，歹徒還刻意模仿湖南鄉音行騙，車手則搭捷運或計程車代步逃避查緝，全案依詐欺等罪嫌送辦。

高市苓雅分局偵查隊日前發現轄內ATM提款機，屢遭詐騙集團持卡提領贓款，經查歹徒常以電話或LINE通訊軟體，佯稱被害人親友，再以借錢方式詐騙，先後有14名被害人，年紀最大是90多歲，而遭詐騙金額最多是110餘萬元。

90多歲被害老翁是中國湖南人，詐騙集團掌握被害老翁個人資料，佯稱是他女兒，說她更換手機號碼，還刻意模仿湖南鄉音，讓老翁信以為真，乖乖匯款。

警方調閱監視錄影畫面，發現嫌犯大多搭乘捷運或計程車躲避警方追緝，警擴大、比對畫面監視畫面，鎖定32歲王姓男子（有毒品、詐欺前科）重嫌。

今年9月1日15時，警方持拘票，到新興區大同一路拘提王嫌到案，他涉嫌多次提領詐欺贓款達42萬7000多元，向法院聲請覊押獲准。

警進一步查出王嫌曾為酒店少爺，平時與同事34歲繆姓男子（有毒品前科）經常連繫，警調閱監視畫面時，多次發現繆嫌犯案影像，也曾發現繆嫌租車載另名嫌犯提領贓款。

警查出繆嫌真實身分、犯案習性及住處，前天將車手頭繆嫌拘提到案，並在他住處查出毒品咖啡包7包（總毛重：46.75公克）等證物，全案依詐欺、毒品罪嫌送辦。

苓雅警分局長賈樂吉呼籲，民眾不要以為當詐騙車手很好賺，其實當詐騙車手須負擔刑責外，被害人也會依民法提起損害賠償訴訟，很可能你沒拿到多少錢，卻要負責賠償對方鉅款。