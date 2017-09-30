高雄小二男童陽台取物 不慎墜樓無生命跡象

2017-09-30 09:21

〔記者洪定宏、洪臣宏／高雄報導〕高雄市左營區明華一路某大樓今天上午8點34分，驚傳就讀小學二年級的袁姓男童，到住家陽台拿取物品時，不慎墜樓，消防局將他送醫急救，因頭部重創，到場時已無生命跡象，院方全力搶救中。

警方強調，案發前，男童的母親在家，也有外傭，他自行到5樓的住家陽台取物，準備上學，墜樓原因有待調查。

教育局獲報，已開始調查男童就讀的學校，並了解校方是否知道他為何還沒去學校上課的原因；負責防墜宣導的社會局也在了解墜樓原因，並呼籲家長務必留意孩子的安全。