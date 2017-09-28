大家一起「LINE」警4小時助精障婦平安返家

2017-09-28 13:44

〔記者許國楨／台中報導〕人手一機時代讓通訊軟體完全融入全民生活，台中市第二分局育才派出所前天獲報帶回走失的林姓精障婦保護安置，並將林婦照片及尋人訊息上傳第二分局與轄內里民共同建構的「警民聯繫平台」（LINE群組），大家迅速動起來果然發揮網路傳播力量，不到4小時就助林婦平安返家。

警方指出，當天下午接獲民眾報案，一名全身穿紅衣的婦人獨自走在北區東光路快車道上，警員趙峻男、吳慶陽趕往見婦人眼神呆滯，漫無目的邁著緩慢步伐前進，為避免來往急駛車輛危及婦人趕緊上前瞭解，發現婦人疑有失智或精神障礙情形無法表達言語，即先以巡邏車將婦人載返派出所保護、安置。

趙員見婦人不斷喃喃自語卻又無法表達意思，身上又未帶證件，透過警用電腦人臉辨識未果，雖持續在婦人迷途區域訪查附近居民但皆無人認識，帶到偵查隊捺印指紋也無所獲，因始終查不到確切的資料，婦人返家之路可說是曲折複雜。

此時警方靈機一動將婦人照片及尋人相關訊息上傳「二分局育才所里鄰長聯繫平台」（LINE群組），向轄內里鄰長請求協助，希望能以一傳十的方式擴大蒐尋範圍，平台內成員市議員范淞育也熱心在群組呼籲，希望透過大家的力量幫助婦人返家。

果然團結力量大，在鄰里長的協助下終於有人回應表示該婦人姓林，住在東區大東紡織廠附近，員警遂將搜查範圍縮小，最後總算聯絡到53歲的林婦哥哥，順利讓兄妹倆團圓。