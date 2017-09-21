土城槍擊案 槍手陳致綸收押

土城槍擊案凶嫌陳致綸。（資料照）

2017-09-21 18:26

〔記者王定傳／新北報導〕犯下土城槍擊案的20歲男子陳致綸，懷疑前立委林國慶的姪子、土城巡天府宮主委林立昌是槍殺土城角頭大哥黃義倫的幕後藏鏡人，昨下午趁著林發送愛心米時，朝林及一旁民眾連開10槍造成1死5傷，還大喊「要為大哥報仇」，陳犯案後向土城警分局自首，新北地檢署訊後依涉犯殺人重罪，向法院聲押禁見陳嫌獲准。

警方初步了解，全案疑因天道盟不同分會爭奪土方利益引發糾紛。今年6月天道盟同心會份子黃義倫先遭人狙殺身亡，黃男這一方即傳出要給對方好看，果然昨天發生槍手狙擊天道盟土城分會長林立昌的報復行動，且陳鎖定林密集開10槍，顯然要置他於死地，警方懷疑黃的大哥是全案幕後主使者，將再深入追查。

48歲的林立昌身為巡天府宮主，農曆每月初一慶典後會現身發放愛心米，昨天八月初一他循例參與，下午1點半在巡天府對面的雜貨店，和擔任發米義工的友人賴國和講話時，陳嫌突然靠近，以大約五步距離對林開槍，林的頭、臉、胸、腰等處中6槍，一度失去生命徵象，經急救後恢復呼吸心跳。站在林立昌後方的賴背部中彈，送醫不治。

檢警昨相驗賴男遺體，初步研判賴男為躲避子彈而側身，子彈自左背處貫穿至右肩，肋骨也碎裂，X光照出子彈卡在右方肩頰骨處，因而喪命。