遇警盤查遭同夥「丟包」通緝犯開槍拒捕遭制伏 起獲2槍

2017-09-21 12:10

〔記者黃建華／高雄報導〕背負毒品、詐欺等4條通緝案的林姓男子，今天凌晨和友人駕車前往六合夜市吃消夜後，汽車在瑞源路違停，遭保大特勤中隊趨前盤檢，未料，負責駕車的友人顧不得林嫌還未上車，就倒車衝撞其他車突圍逃逸，遭「丟包」的林男只好徒步落跑，遭警方追逐時竟朝警方放冷槍1發拒捕，幸未擊中，遭警方制伏，並起獲2把槍、毒品，全案擴大偵辦中。

高市警局保大特警今天凌晨近1時，巡邏至瑞源路，發現1輛黑色轎車違停超商前，4名男子一度下車形跡可疑，特警陳威誠、薛逸昇、蘇健傑上前準備盤查，黑色轎車拒絕盤檢，並倒車逃逸衝撞後方車輛逃逸。

林姓嫌犯來不及上車徒步逃竄，特勤員警薛、蘇2員隨後追逐，林嫌由瑞源路逃入「中正骨科」停車場，在停車場出口接近中正路時，林嫌竟轉身掏槍朝警方開了1發，再往中正路方向跑。

警方一路追至中正路、新盛路口，將持槍的林嫌壓制在地，當場查獲金牛座90手槍1支、子彈3發。

新興分局前金所巡邏警組獲報前來支援，也於六合、瑞源路口地上發現林嫌逃跑時掉落的一只咖啡色皮夾，內有掌心雷制式手槍1支、子彈13發、海洛因2包，毛重4.1公克。

經查，自稱從事搬運工的31歲林嫌（有槍砲、毒品、詐欺等前科），因涉有毒品（2案）、詐欺、偽造文書等4案通緝中，怕遭警查獲才跑。

林嫌並稱，因與人有糾紛，所以攜槍防身，會向員警開槍「只是要嚇唬，讓警察不敢追上來」，沒想到特勤員警狂追不捨，只好棄械投降。全案後續偵查交轄區新興分局擴大偵辦中。