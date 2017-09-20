3分鐘被開3張罰單 車主氣炸了

2017-09-20 11:20

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市一名張姓車主，今年7月11日晚上開車行經台南市東門路與中華東路口，在短短3分鐘內，被人檢舉3項違規，共被開罰2400元，車主日前收到罰單，氣炸了，而向議員提出投訴。

台南市議員王家貞、洪玉鳳今天召開記者會，公布一名張姓車主，在7月11日晚上7點59分至8點2分，被人檢舉違規，而遭警方開3張罰單。

第一張為晚上7點59分於台南市東門路與中華東路口，任意跨越雙白線，被開罰600元。

第二張則是晚上8點1分，於中華東路二段73巷口紅燈越線被開罰900元。

第三張為晚上8點2分，於中華東路一段與凱旋路口，因變換車道未打方向燈被裁罰900元。

南市警一分局長邱文亮表示，檢舉人是透過行車紀錄器提出檢舉，而且分3次檢舉，因轄區不同，第一、二張是後甲派出所告發，第三張是莊敬派出所告發。

邱文亮說，一般違規如屬輕微違規可以勸導，但張姓車主上述3項違規行為並非列為輕微規違的項目，而且屬於不同的違規行為，依法必須要告發。如果同一違規行為在距離6公里內，時間6分鐘內，則只裁罰1次。

邱文亮說，檢舉交通違規並沒有獎金，上述這3個違規並非可勸導的輕微違規，也是一般駕駛人容易犯的違規習慣。如果不會嚴重影響交通安全，可提出建議列為輕微違規，即可採取勸導方式處理。

王家貞、洪玉鳳表示，很多人現在都被檢舉達人追著打，苦不堪言。他們並非鼓勵違規，而是有人如果惡意利用法條，遂行私人恩怨，造成被開罰者的怨氣，就非大家所樂見，希望警方能把警力放在闖紅燈和酒駕等重大違規上。