國1北上頭屋段小貨車翻覆 2傷、1人命危

2017-09-19 14:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕國道1號北上121.7公里、苗栗縣頭屋路段，今天下午約2點時，一輛行進中的小貨車突然撞向路肩後翻覆，消防人員接獲報案後趕往現場，當時1人送醫前已經沒有生命跡象，車上其餘兩人受傷但意識清楚，並無生命危險。

國道第二大隊警方表示，前往現場後，初步了解相關狀況，事發原因應該是小貨車左後輪爆胎，導致原本行駛在內側車道的小貨車失控往路肩撞去，至於傷者身分，警方初步調查是從高雄市正前往台北市施作鐵皮工程的工人。（更新14：50分）