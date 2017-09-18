這把玩具槍火力太猛 玩家沒繳回慘遭判刑

檢方公布測試影片，CAM870散彈槍試射後將0.65mm鋁板輕易射穿。（資料照，記者何宗翰翻攝）

2017-09-18 21:49

〔記者黃捷／台北報導〕台中檢警去年查獲生存遊戲裝備APS CAM870霰彈槍，殺傷力比改造手槍還猛，屬於違禁品，去年透過媒體呼籲，持有該槍的玩家應主動繳回。新北市侯姓男子持有1把，看過新聞卻置之不理，不僅住處被警方搜索，士林地方法院更依非法持有槍械，判他1年8月徒刑，併科罰金5萬元，緩刑3年，可上訴。

港商APS製造CAM870霰彈槍，並將原裝子彈設計成儲氣槽，以此方式降低殺傷力，規避我國安全標準20焦耳，警星國際企業公司2015年起，大量進口該款霰彈槍，並以空氣槍名義報關。

台中檢警去年送驗該款霰彈槍，裝填火藥子彈射擊，竟在0.65公釐的鋁板上轟出大洞，擊發動能高達80焦耳，超過改造手槍4、50焦耳，隨即搜索警星公司及各大生存遊戲專賣店，共查扣194把，去年10月依槍砲罪起訴進口商樊紀允等4人，並呼籲持有民眾主動繳回，以免觸法。

28歲侯男是生存遊戲玩家，在北市某漆彈場工作，2015年11月底向網路賣家「所羅門企業社」，以9450元購買該款霰彈槍，但看過檢警發布的新聞後並未理會，直到去年11月29日警方上門搜索，他才帶員警至漆彈場的個人置物櫃取槍。

侯男辯稱，他是為了參加「三槍競賽」，才會網購該款霰彈槍，平時在漆彈場工作，也會用該槍和客人同樂，他從未改裝，只裝填過漆彈，以為該槍只是仿真的玩具槍，並不知道有殺傷力。

但侯男曾在個人臉書轉貼新聞，以及「所羅門」官方說明，並評論「不予置評」、「這一大坨老鼠屎壞了一湯匙的粥」、「只是惋惜。喔呵呵呵呵」等語，法院開庭時也自承：「新聞報的霰彈槍，可能就是我持有的那把…」，合議庭因此認定他知情。

不過，合議庭認為，侯男沒有前科，他將該槍用於「三槍競賽」及漆彈場工作，目的正當，與恃槍犯案的歹徒相比，危害程度較低，若依非法持有槍械罪，處最低刑度3年仍然過重，因此減輕為1年8月，併科罰金5萬元，緩刑3年。