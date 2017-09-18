台大博士羞辱岳母「小學沒畢業」 法官准離

2017-09-18 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕一名麥姓女子指控，她和黃姓丈夫結婚3年，2人育有1名2歲兒子，但丈夫相當吝嗇，甚至用台大博士的學歷羞辱岳母「表現出來的，就真的是小學沒畢業的樣子」等，因此向法院訴請離婚。法官審理後認為2人感情已破裂，判准離婚。

麥女和丈夫住在6樓頂加套房，沒有廚房、冰箱，丈夫家人則住5樓。麥女指控，丈夫是台大博士，在電子公司任高階工作，薪水優渥，可是卻相當吝嗇，她懷孕4個月時，為了顧及胎兒健康，想下樓親自下廚，卻被丈夫和其家人拒絕，丈夫更稱「沒廚房就吃便當」，以致她懷孕時、兒子出生後都只能吃高油、高鹽的便當，未滿1歲的兒子也常常跟著吃便當。

麥女指控，她要求丈夫買冰箱，但丈夫卻以「搬不動」的理由拒絕，她只好把兒子副食品冰在5樓冰箱，可是丈夫為了省電，竟在早上出門上班前把冰箱電源拔掉，導致她下班回家時，兒子的副食品已經壞掉了。

麥女還指控，丈夫常拿自己台大博士的學歷羞辱岳母是「沒知識又沒衛生的小學生」、「她表現出來的，就真的是小學沒畢業的樣子」。種種因素讓麥女忍無可忍，於是訴請離婚。

黃男則反駁，他婚後沒有對不起妻子，用心扮演丈夫和父親角色，相處愉快、美滿，家庭事務都是夫妻倆討論後才會進行，不知道妻子壓力為何？黃男更反控岳母常在鄰居間散布謠言，稱「女兒被騙婚、家暴」，希望法官駁回。

麥女母親當庭出示簡訊作證，證明黃男曾傳簡訊給她：「小聘是因為教好女兒給夫家，一種感謝的禮物，但你教成這樣，應該是你給我小聘」、「hello小學沒畢業的」等羞辱言論。

法官認為，黃男供詞難以採信，且黃男、麥女雙方目前已分居1年多，加上雙方金錢觀、居住環境和家人互動等問題，於是判准離婚，兒子監護權歸麥女所有。