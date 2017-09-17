登波津加山不慎墜谷 六旬男命大被樹救一命

搜救人員用籃式擔架將傷者搬運下山。（記者李忠憲翻攝）

2017-09-17 12:40

〔記者李忠憲／台中報導〕中龍鋼鐵6旬張姓員工，昨參加公司登山單日登山活動，在和平區波津加山登頂準備下山時，在碎石坡不慎墜谷。命大的他，因下方的樹木阻擋，停留在深約60公尺處的山谷下，腳部骨折的他，直到被救下山都還有意識，送醫後應無大礙。

台中市消防局昨天下午近2時許獲報，和平區谷關七雄之一的波津加山，有1名男登山客失足墜谷！

報案人表示，他們參加中龍登山社舉辦的登山活動，一行人約30人完成波津加山攻頂後，下山約100公尺處有碎石坡時，63歲張姓男山友竟不慎摔落山谷。經呼叫確認人跌至約60公尺深處，意識清楚，還能言語溝通，但腳部疑似骨折。現場4人陪同，其餘人員已先行下山。

消防局第二大隊副大隊長涂政宏表示，獲報後立即派遣和平消防分隊，並請求林務局人車支援。原打算向消防署申請直昇機，直接吊掛，但詢問報案人後發現傷者所在位置上方有一片森林，進行吊掛有困難，因此改請直升機載運消防局特搜人員下放至三角點，再協助將傷者搬運。

涂政宏說，搜救人員昨晚6點半接觸到傷者，發現他左小腿骨折、頭部外傷、腹部疼痛，他們原擔心可能有內出血，先將他包紮固定放上籃式擔架上，以人力搬運下山。深夜抵達登山口時，傷者仍有意識，立刻用救護車送往部立豐原醫院治療。如果張男墜下時沒有樹木擋住，他可能會再滾下數十公尺，命喪山谷。

豐原醫院表示，張姓傷者臉部及身體多處擦挫傷，今天已轉回住家附近醫院繼續觀察，生命徵象穩定。