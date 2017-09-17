獨家》拚經濟異業聯盟 台南民宿、飯店淪「月租炮房」

2017-09-17 00:01

〔記者王捷／台南報導〕中客來台觀光人數暴減，影響旅館住房率，飯店業者各出奇招補足入住率，台南市有旅館與民宿業者另闢商機的方式，竟是與應召業者合作，推出「月租炮房」，以一個月6千到3萬元將房間租給應召站，警方已鎖定部份旅館與民宿蒐證調查中。

警方了解，由於通訊軟體與行動裝置方便，應召站大肆運用網路與LINE等通訊軟體攬客，尋芳客加入應召站的聯絡網後，應召站多會要求男客先到旅館開好房間，應召站再根據回報的房號，指派馬夫載送小姐到房間內從事性交易。

俗稱「外機」的網路應召站機動性高不易被警方鎖定，有些業者明明旗下只有2、3位小姐就自組「外機」，再配合運用假美女照片誘騙男客上門，等到男客先付了房間錢，發現上門的小姐跟照片不同時，為了省事常硬著頭皮完事，警方就曾接獲男客不滿小姐與照片差太多，因而檢舉而破獲應召站。

警方近來發現「外機」生態開始改變，應召站為了開源節流，不僅引進成本低的東南亞與中國應召女，甚至還推出省房費的定點月租炮房。

警方透露，月租炮房是「個人工作室」的增強變異體，應召站為了省去每次男客開房間的房費，減少性交易金額提高競爭力，加上旅館業者少了中客觀光的住房率，應召業與旅館一拍即合異業結盟，一次預付1個月6千到3萬元不等房租，台南市區幾間靠中國觀光客維生的平價旅館與汽車旅館，甚至是民宿均淪為「月租炮房」。

也因為有旅館方面默許配合，即使警方接獲情資上門查緝，應召站換了房間當工作室，機動性很高，常讓警方取締時撲空，警方指已鎖定幾間飯店涉案，將持續追查。