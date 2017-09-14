注意！他在這裡玩2次空拍機 遭罰60萬元

王姓男子去年兩度在愛國西路的自家陽台施放空拍機，因進入松山機場限航區內，遭民航局開罰60萬元。空拍機示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者彭健禮攝）

2017-09-14 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕北市一名王姓男子去年兩度在愛國西路的自家陽台施放空拍機，因進入松山機場限航區內，遭民航局開罰60萬元，王不服提起訴訟抗罰，台北高等行政法院認定裁罰有理，判王男敗訴，王男表示不會上訴。

銀箭資訊董事長王龍文，去年3月27日及4月23日在北市愛國西路的自家陽台施放空拍機，先是因飛越國防部後備指揮部，遭軍方告發告發涉嫌刺探軍事機密，檢方審理後採信王男非刻意刺探軍機的說詞，全案簽結；不過，民航局認為王男兩次施放空拍機，已進入松山機場限航區範圍，各開罰30萬元，共60萬元，王男不服提起行政訴訟。

王男供稱，他施放時判斷空拍機離開陽台不超過50公尺，但飛行過程發生故障斷訊，是失控而非故意，且他不知道該處是限航區，不應受罰。

台北高等行政法院審理指出，王男施放的空拍機距松山機場直線距離5.15公里，高度72公尺，已違反《民航法》規定，且相關規定早已公告可供大眾查知，不能自稱不知道就免罰，判定民航局開罰有理，王男敗訴，可上訴。據媒體報導，王男已表示不會上訴。