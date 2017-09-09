奧客訂30份雞排珍奶 疑搭訕不成惡意棄單

2017-09-09 15:58

〔記者詹士弘／雲林報導〕奧客棄單，斗六一家雞排店不僅損失5400多元，還送貨至20公里外的西螺，深夜苦候一個多小時卻等不到人，最後只好免費招待民眾享用；期間奥客曾以LINE訊息問「有男友嗎？」疑似搭訕不成，惡意棄單。

斗六警分局表示，男子行為已涉詐欺罪嫌。如果男子是錯報送貨時間或地點，非惡意棄單，屬於民事買賣糾紛，店家可以提告；如果證實是惡意棄單，就屬刑事案件，全案會移送地檢署偵辦。

斗六市一家雞排業者昨天遭人惡意棄單，一名男子晚上到雞排攤訂了30份大辣雞排及全糖珍珠奶茶，還有各式炸物，說是因為廟會活動所需，要求他們將食物送到西螺大橋，期間不斷更改時間地點，送達之後卻等不到人，因為三更半夜，只好在臉書社群公告，免費招待民眾享用，損失總金額達5400多元。

鍾姓店員表示，該名男子以LINE訊息連絡地點時間，但卻在訊息問「有男友嗎？」「結婚了嗎？」業者回覆已經結婚後，接下來的訊息對方都已讀不回，疑似搭訕不成，惡意棄單。

鍾姓店員表示，到今天中午對方仍未道歉或聯絡，這次事件就當作教訓，花錢了事，以後接到大筆訂單會更加謹慎、小心。

網友反應激烈，表示要「 找出來海扁」、「對、抓出來教訓這個垃圾」，也有人懷疑是「一定是同行的惡搞」。

也有網友指出，「最近真的很多這種人，兩天前也接到這種單，便當訂一堆，結果放管，往後應該先留電話，然後打去確認。」也有人說，「怎麼沒有先收訂金？」、「超過1000元就開先收錢了。」