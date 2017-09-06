美光員工涉竊機密技術跳槽 聯電及3主管被起訴

台南科學園區晶圓大廠聯電公司。（資料照，記者黃文瑜攝）

2017-09-06 15:48

［記者楊政郡／台中報導］記憶體大廠美商美光科技公司，今年2月向台灣檢調提告，反擊中國廠商大量挖角、竊取技術機密，台中地檢署第一波偵結，起訴台灣聯華電子公司及其協理戎樂天，及美光公司前整合部課長何建廷、品質工程部副理王永銘，1公司及3人依違反營業秘密法等起訴。

起訴書指出，何建廷與王永銘原是中科瑞晶公司員工，從事（DRAM）晶圓專業代工，102年美商美光公司收購瑞晶，並改名為台灣美光，103年2月美國美光與台灣美光互相簽署智慧財產共享等契約。

而台灣聯電公司計畫與中國福建省晉華科技合作生產32奈米DRAM，104年7月底挖角原台灣美光陳姓董事長（未涉案），擔任資深副總經理，轄下「新事業發展中心」成立專案技術部門3處（下稱PM1、PM2、PM3），並陸續向何建廷與王永銘招募，以約3倍薪資挖角。

何建廷104年11月跳槽到聯電，在PM2擔任經理，得知聯電正推動32奈米DRAM製程技術，竟把原本在美光公司工作期間，擁有或掌控許多機密文件、檔案、相關電磁紀錄，複製到自己隨身碟、個人硬碟，然後帶到聯電公司南科辦公室及其宿舍，何與台灣美光有簽署「聘僱契約」、「保密及使用著作財產權相關合約」，何嫌此舉已侵犯相關保密條款。

王永銘也被挖角，105年4月提出辭呈到4月26日正式離職之間，濫用其品質工程部副理職權，輸入帳號及密碼，大量讀取美光公司營業秘密及著作，如DRAM製造方法、技術等擋案達931個。

有上述美光公司的計術相關擋案，王永銘與PM2協理戎樂天，互相研究與商討，讓聯電與晉華在短短2個月時程，順利開發出32奈米DRAM的設計規劃工作，省下難以計數的人力、時間、設備及技術成本，106年元月王永銘就晉升Device經理。

台灣美光公司在王永銘離職後，才發現被盜取機密技術資料，主動向檢調提告，檢調到南科搜索何與王的辦公室等處所，戎樂天還秘密通知兩人刪除、藏匿上述資料，叫一名黃姓職員（涉藏匿刑事證據罪，獲緩起訴處分）藏在櫃子裡。

被告到案，辯稱資料都是供個人研究用，戎某辯稱只是要他們提供研究意見，檢察官都不採，而聯電辯稱有請新員工承諾不得將前雇主之機密資料帶過來，還有請他們上智慧產財權相關法令課程，檢察官認為聯電只做表面功夫，讓員工施實職前教育、形式上的聘僱契約，並未積極防止侵害他人營業秘密之作為，聯電公司也是此案共犯，與何建廷、王永銘、戎樂天等人一併起訴。