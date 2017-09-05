停車未緊靠道路右側 慘收3張罰單

2017-09-05 10:31

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市三民區吳姓車主一次連收3張罰單，因為他把愛車停在應安街上，雖然道路未劃禁停紅、黃線，但停車離右側路面邊緣長達120公分，遠超過臨時停車60公分規定，車主被罰到「凍未條」而提出申訴。

三民第二分局交通組組長劉易鑫表示，依道路交通管理處罰條例規定，「車輛右側前後輪胎外側距離路面邊緣不得逾60公分。」其立法目的是避免車輛因占用車道，造成同方向汽機車被迫繞過停放車輛，增加遭後方車輛撞擊的風險。

警方表示，高姓車主常把車子停在家附近應安街上，不料卻遭檢舉達人不同日期連續檢舉「不緊靠道路右側違規臨時停車」，車主一次連收3張罰單，當場傻眼、心有不甘，立即申訴，申訴內容均稱「沒有不緊靠道路右側臨時停車」。

警方表示，先前連續接到檢舉照片，為求慎重，特地派員警到現場丈量，經丈量結果高先生的停車處，距離路面邊緣長達120公分，遠超過法定停車需40公分距離及臨時停車60公分距離，違規事實明確，仍依法對高姓車主開罰。

高雄警方即日起到9月25日，展開違規停車的「交通大執法」。除強力取締一般違規人常犯的併排違規停車、紅線違規停車、交岔路口10公尺違規停車以外，另如在公車站牌臨時停車或在顯有妨礙其他人（車）通行、不依順行方向、不緊靠道路右側等只要違規全都一律舉發，處600元至1200元不等的罰緩。