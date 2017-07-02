「老夫子」魏懷良公祭 警方加派警力巡邏

魏如萱（左二）抬頭望著父親的照片。（記者陳昀攝）

2017-07-02 14:20

［記者陳昀／桃園報導］竹聯幫太極堂前堂主「老夫子」魏懷良6月初病逝、享年60歲，今天中午在桃園區中路重劃區一處空地舉行公祭，魏的女兒魏如萱、魏如昀都在現場，神情哀戚地一一向公祭來賓致意、答禮，另有大批幫派兄弟及政商界人士前往弔唁，估計近2千人到場，警方也加派警力巡邏。

高齡76歲的前竹聯幫幫主趙爾文，在隨從攙扶下前往致意，人稱「白狼」的竹聯幫大老、現任中華統一促進黨總裁張安樂，也帶著大批黨員前往致意，會場湧入大批黑衣人，還有樂儀隊、鋼管女郎、陣頭等龐大陣容，場面相當盛大。

魏懷良生於花蓮眷村、曾擔任調音師，年輕時因身型瘦長，像漫畫人物老夫子而得此綽號，後來加入竹聯幫，成為桃園的要角，勢力版塊龐大，也曾擔任竹聯幫太極堂堂主、竹聯幫中常委，也曾因涉及多起暴力案件，屢遭桃園檢警掃黑，晚年行事作風轉趨低調，在桃園開設宮廟，並成立中華兩岸寒單爺文化交流協會。

魏懷良6月初因為膀胱癌病況加劇、癌細胞移轉到肝臟，6月1日被送往衛福部桃園醫院急診，並住院治療，但6月3日病情急轉直下，歷經多次搶救，隔天仍不治身亡。

魏懷良的2個女兒魏如萱、魏如昀平時和父親感情深厚，但對父親病逝相當低調，魏如萱今天在臉書以蕭敬騰的歌曲〈只能想念你〉懷念父親，魏如昀也發文寫道，「剩下的和所有的，都在回憶裡了，連生氣都是何其珍貴。放心去吧，一定要自由自在的飛，我也會努力奮力的振翅高飛。」

魏如萱、魏如昀姊妹在現場神清哀戚，一一向到場弔唁的來賓答禮。（記者陳昀攝）

樂儀隊、鋼管女郎、陣頭等陣容龐大，還有炸寒單。（記者陳昀攝）