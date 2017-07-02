驚！婦女疑聚賭 遭把風示警喇叭聲嚇死

2017-07-02 09:24

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣竹崎警分局1日晚上接獲鍊寶流動賭場情資，派員前往查緝時，遭把風者以自小客車擋住車道，並長按喇叭示警，幹員立即下車徒步前進，但抵達疑似聚賭賭博工寮時，並未發現賭客，但聽見附近有談話聲音，前往查看，發現53歲的陳姓婦女躺在地上，已無生命跡象。

警方表示，該情資指在梅山鄉和竹崎鄉交界有人聚賭，遂由4名員警前往探訪，昨晚10時30分許，員警在梅山鄉雙溪村嘉106縣道旁的產業道路發現一部白色，但該自小客車擋住車道，且駕駛發現警方車輛立即長按喇叭，疑似向賭場示警。

員警去路被擋，且對方已經發出警訊，趕緊下車步行前進，抵工寮時，發現有類似鍊寶賭博之流動賭場擺設，但並未發現賭客及賭具，正在納悶人都跑到那裡時，聽見下方產業道路有談話聲音。

員警立刻前往查看，約於晚間10時40分，發現林姓男子等6人（4男2女）在場，其中何男、翁男、盧女正對一名躺在地上婦女急救，但該女已無明顯生理反應，員警立即以無線電和電話通報消防隊前來救援，不過消防隊到場後檢查確認已無生命跡象，未再送醫。

死者為陳姓婦女，年初曾被警方查獲經營六合彩賭博案，警方已報請嘉義地檢署相驗，釐清死因。

警訊時，5男1女僅坦承有意要來參與賭博，但賭局還未開始，就聽到把風李男的示警喇叭聲，大家四散逃逸，沒想到才跑幾十公尺，陳女可能因為驚嚇過度、倒地不起，經他們接力急救，還是無效。