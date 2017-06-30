遠雄弊案 趙藤雄周勝考遭聲押禁見

2017-06-30 09:09

上稿 09:09

更新 09:34

〔記者謝君臨／台北報導〕遠雄集團再爆掏空、土地弊案，檢廉昨兵分50路搜索，約談遠雄創辦人趙藤雄、新北市議員周勝考等66人；今晨4時許，趙移送台北地檢署複訊，歷經5小時，今天上午9時許，檢方訊後認為趙、周2人涉嫌重大，依涉犯《貪污治罪條例》向法院聲押禁見。

其餘交保的被告，包括趙藤雄次子趙信清被依貪污罪嫌諭令100萬元交保，並限制出境、出海；遠雄前副總許自強50萬元交保，台灣建築中心前執行長許銘文（雲林縣前工務局長）50萬元交保、遠雄前副總魏春雄以20萬元交保。

建築師劉演交20萬元交保，前北科大教授蔡仁惠10萬元交保，新北市府城鄉發展局副總工程司海治平15萬交保，新北市府環保局綜合規劃科科長李長奎8萬交保，新北市府農業局辦事員蘇麗梅6萬交保，遠雄董事長、趙藤雄長子趙文嘉訊後請回。

此案可分兩大塊，台北地檢署調查趙藤雄掏空遠雄人壽資產案；廉政署則調查遠雄建設位於新北市土城、新莊等地的土地開發弊案。

廉政署偵辦遠雄建設土地弊案部分，昨搜索趙藤雄住處及辦公室、新北市政府與市議會等28處，調閱新北市府城鄉發展局土城及新莊都市計畫案兩份卷宗，共約談23人。

檢方獲報，自96年6月起，趙藤雄涉指示下屬，利用人頭公司掩護遠雄建設，承包遠雄人壽相關工程，並以顧問費、設計費等名義墊高工程款，涉嫌掏空遠雄人壽上億元；因未在財報上揭露，涉隱匿關係人交易，違反證交法等多罪。

遠雄土地開發弊案部分，檢廉鎖定土城海山煤礦、新莊新亞電器廠房轉住宅用地等兩案，均在102年之前涉弊，且兩案均在新北市前副市長許志堅任內通過環評。

另，檢廉發現，勝益營造與遠雄建設合作密切，遠雄曾借給勝益4000萬元，勝益也標到遠雄大巨蛋的土方工程，而勝益的實際負責人，竟是國民黨籍新北市議員周勝考，不排除周利用議員職權包庇遠雄及自己的公司。由於周勝考傳已將公司交給兒子周韋翰，周韋翰昨也以證人身分被傳喚。