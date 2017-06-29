港客循導航指引車卡沙坑 警伸援手協助脫困

2017-06-29 14:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近來最夯的旅遊熱點，澎湖北寮奎壁山摩西分海行程，聲名遠播至海內外，連香港遊客都慕名而來，卻因不諳路況，加上導航器良莠不齊，常常會在產業道路迷航，今日就傳出一對香港夫婦開車卡在沙坑中，所幸警員鄭自澎及時伸出援手。

利用潮汐漲退原理，在湖西北寮奎壁山至赤嶼，會出現一條海底步道，近年來以摩西分海的噱頭，吸引國內外遊客慕名而來；一對來自香港的夫婦，今日一早自行租車前往，由於不諳當地路況，加上自動導航指引不清，不慎進入北寮產業道路，待發現開錯方向時，準備掉頭開出。

由於產業道路較為狹窄，車輪不慎陷在沙坑之中，香港遊客一時心急，猛催油門，結果卻是愈陷愈深，完全無法自拔，只好向外求援，但因人生地不熟，只能徒步向潮間帶撿拾螺貝的民眾求援，經民眾騎車前往摩西分海，向當地澎管處駐守人員求助，卻未有任何應變計畫，只好轉打110向警方求援。

人民保母接單疑難雜症，真的是無所不能！警方立即通報湖西分駐所，由員警鄭自澎駕駛警車趕往現場馳援，發現港客前車輪卡在沙坑中動彈不得，立即向鄰近民家借用童軍繩，用警車將轎車拖出，終於順利脫困；每年都造訪台灣、首次抵澎的香港夫婦，大讚澎湖最美的風景是人，感謝暖警及熱心民眾的幫忙，剛好趕得上摩西分海，直呼下次還要再來澎湖體驗旅遊。