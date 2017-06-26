中壢4死槍擊案 鄭文燦慰勉有功警員、頒獎金

桃園市長鄭文燦（中）慰勉中壢四死槍擊案中的有功人員中壢派出所警員白泓翔（右一）、陳律君（右二）。（記者周敏鴻攝）

2017-06-26 09:05

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢區4死槍擊案，中壢派出所警員陳律君、白泓翔第一時間趕抵現場，將殺手張峻豪逼入防火巷開槍自戕，桃園市長鄭文燦上午前往慰勉陳律君、白泓翔等有功人員，並頒贈20萬元獎金。

22日晚間8點多，殺手張峻豪獨自進入中壢區元化路國際財星綜合商業大樓，搭電梯到8樓進入杰碼公司，射殺尹守騰、黃婉茹、古永臣，倖存者楊姓股東趁隙逃逸報警，陳律君、白泓翔趕來圍捕張峻豪，張峻豪還朝白泓翔開了一槍，白泓翔機警閃避後，又持續配合其他員警圍捕張峻豪，才將張峻豪逼入防火巷內、開槍自戕倒地。

鄭文燦稱讚白泓翔、陳律君，以及中壢派出所的所長黃一航、副所長甘博倫是警察模範，在槍擊案發生後的各項查緝作為更是「可圈可點」，鄭文燦強調，若非警方在第一時間發現張峻豪，槍擊案要偵破的難度，可能會增加許多。

鄭文燦說，第一線的白泓翔、陳律君表現出「反應機敏、行動迅速、冒險犯難、團隊合作」，充分展現出警察的精神，讓市民可以對桃園的治安放心。

「英勇是警察的本色，但安全是更要放在心上的義務」，鄭文燦說，他代表全體市民來感謝第一線員警的辛苦、英勇、付出，同時要提醒警察執勤注意安全，並給予警察最大支持，希望「別讓基層孤單、獨自承受壓力與責任。」