北市離奇情侶命案 她死租屋處、他吞清潔劑亡

2017-06-25 11:09

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市今天傳出一起離奇的兩屍命案，昨天凌晨2點多，21歲張姓女子因為失聯，她朋友遍尋不著，前往她林森北路巷弄內租屋處查看並找來鎖匠開門，未料一進門卻發現張女陳屍躺在床上；警方沒發現她遺體有明顯外傷，屋內也沒留遺書。

警方調查，張女與楊姓男友（35歲）交往將近1年並同居，但近日張女與楊男提出分手兩人經常爭吵，張女並要楊男找時間搬出去。警方調閱監視器畫面發現，前天早上11點多，張女外出購物返家後就沒再外出，楊男則在下午3點多後離去，隨後晚上7點住進新生北路上的一間飯店。

不過，昨天中午12點楊男沒在規定時間退房，飯店人員開門查看，赫見他坐臥在房內浴室身亡。

警方說，初步研判，張女因沒明顯外傷可能是遭人悶死，不過詳細死因仍待釐清、而楊男遺體旁放著一瓶清潔劑空罐，警方研判他應是吞清潔劑自殺。此外，張女是否為楊男因被提分手氣憤將其悶死再吞清潔劑自殺，仍有待追查，目前兩人遺體已經被運往台北市立第二殯儀館，正由檢察官釐清當中。

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