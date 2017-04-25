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驚險！國道小貨車爆胎擦撞護欄翻車 2人輕傷

驚險！國道小貨車爆胎擦撞護欄翻車，2人輕傷。（記者李容萍翻攝）

2017-04-25  13:31

〔記者李容萍／桃園報導〕真是驚險一瞬間！國道1號北上60.2公里，昨天下午2點許，在中壢路段、五楊高架匯入平面發生小貨車爆胎失控擦撞護欄的意外，小貨車翻轉好幾圈，還好沒有波及到其他車輛，車上兩人身受輕傷，驚險的瞬間，讓後方的車輛駕駛嚇出了一身冷汗。

民眾行車記錄器拍下翻車過程，當時行駛右側的小貨車突然左右晃了一下，接著擦撞護欄後，整輛車失控，側翻後翻轉了好幾圈，小貨車零件車上物品瞬間散落一地，還好後方的駕駛沒有驚慌，放慢車速經過沒釀更大事故。

這起意外發生在24日下午2點多，國道一號，北上60.2公里，在中壢路段，五楊高架匯入平面，小貨車左後輪爆胎，失控擦撞護欄。

國道警察調查，這件翻車事故是小貨車爆胎翻覆在槽化線上，由於車輛翻滾好幾圈，車體嚴重變形，零件物品散落範圍相當大，未影響到其他車輛，有造成一些回堵，還好車上兩人都有繫安全帶，沒有飛出車外。

意外發生後，小貨車上鄭姓駕駛（52歲）、副駕駛座的林姓乘客（38歲）兩人自行爬出車外，救護人員趕抵現場，先幫他們簡單的包紮處理傷口，鄭姓駕駛頭部撕裂傷，副駕駛座上林姓乘客左小腿以及右肩疼痛，送醫後沒有大礙。

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  • 驚險！國道小貨車爆胎擦撞護欄翻車，2人輕傷。（記者李容萍翻攝）

    驚險！國道小貨車爆胎擦撞護欄翻車，2人輕傷。（記者李容萍翻攝）

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