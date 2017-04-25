谷阿莫被控侵權已遭搜索 北檢分案偵辦
2017-04-25 11:15
谷阿莫遭搜索。（圖擷取自臉書）
〔記者錢利忠／台北報導〕擅長將電影縮減，加上自己旁白的網路紅人谷阿莫，最近遭片商指控侵權；谷阿莫回應指他的作品有符合著作權合理使用原則，並秀出YouTube寄給他的郵件，自認他的影片是合理使用；據悉，保二警方已報請台北地檢署指揮，本月19日已搜索谷阿莫的公司，北檢則由智財專組仁組負責調查。
針對被控侵權，谷阿莫已在臉書回應，他提到網路上的著作權合理使用原則，只要是符合評論、研究、解說、教學或新聞報導的情況下，就可以在未先經著作權人授權同意下，優先使用在網路上找到已公開的、任何人都能自由下載的他人著作之內容。
谷阿莫說，他只擷取1/10到1/100的原著作內容，應不會有人覺得看了1/10到1/100內容，就覺得看完原作了，而且他沒向觀眾收取費用，是透過免費影片發表他的看法、讓大家了解電影生態，也讓乏人問津作品被更多人注意到，還可能增加票房收入。
他自認作品有符合評論、解說、生態研究、心得教學和新聞報導的效果，因此是合理使用。
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