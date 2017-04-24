媽媽倚靠護欄自拍摔死 兒自責：母親節沒辦法過了

2017-04-24 21:40

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區北橫公路、百吉隧道口前，今天中午發生50歲葉姓婦人以手機倚靠護欄自拍摔死意外！意外發生後，在旁目睹過程葉婦先生和兒子都無法接受，原本只是一家人開心出門遊玩，竟然會發生拍照時摔死的悲劇；葉婦兒子難過表示，媽媽辛苦把他帶大，今年母親節本想幫媽媽媽慶祝，如今媽媽走了，這個母親節也沒辦法過了！

據了解，葉婦是工廠會計，和前夫育有一子，離異後獨自養育兒子，經常早出晚歸、加班工作，就是為了讓兒子有個好生活；直到葉婦認識了目前在擔任工業電腦工程師的的先生，兩人交往後去年底改嫁，一家三口感情融洽，沒想到，原本應是快樂的出遊，卻在途中發生自拍摔死的意外，令人不勝唏噓。