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丈夫被捕失生計 警集資買物資

2017-04-24  16:42

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市楊梅區40歲張姓女子，與李姓男子育有2名稚子，李男3天前因案被捕入獄，沒有工作的張女及2名稚子因而沒錢吃飯，昨天晚上，張女走投無路，冒著風雨騎機車載著2名稚子到桃園市警局草漯派出所求助，員警見狀除自掏腰包，購買牛奶、麵包及尿布等物品，也通報市府社會局協助。

警方說，張女與李男共育有2歲與3歲的稚子，李男原本在工廠工作，但因為好賭，賺的錢都拿去賭博，因此家中也沒有多餘存款，李男也被工廠辭退，21日李男因詐欺通緝被草漯派出所逮捕歸案，入獄前沒留下任何生活費，張女身上也僅剩數千元，走投無路下，昨晚冒著風雨載著2名稚子到草漯派出所求助。

警方表示，員警見她們母子3人被雨淋得像落湯雞，還不斷發抖，當下感到於心不忍，趕緊提供熱茶讓他們暖暖身子，也自發集資購買牛奶、麵包及尿布等物品，讓張女暫時度過難關，同時也通報社會局。

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  • 張女（左）的丈夫被逮入獄，失去經濟依賴的她，向警方求助。（記者邱奕統翻攝）

    張女（左）的丈夫被逮入獄，失去經濟依賴的她，向警方求助。（記者邱奕統翻攝）

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