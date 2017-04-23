冬山河驚見男浮屍 消防隊打撈中

2017-04-23 17:18

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕今天下午4點多，冬山河河面上出現一具男性浮屍，位置在茄苳橋與利澤簡橋中間，死亡時間大約已經3天以上，消防隊目前正在打撈中，疑似浮屍的家屬也已趕到現場。

冬山河河面出現浮屍，男性浮屍身分大約50多歲，身著橘色衣物，疑似該男子的家屬這幾天遲遲找不到他，因此報案協尋，目前在河邊一旁焦急等待，等消防隊打撈上來以後確認身分。