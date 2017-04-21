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新豐靶場自救會不滿遭默視 寄存證信函給星國

2017-04-21  14:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣坑子口靶場權益自救會會長鄭進宅偕同70多名鄉親，上月27日到542旅星光部隊駐紮營區及新加坡駐台辦事處表達抗議，爭取權益，但自救會不滿時隔4個星期，卻未獲任何回應，今天寄出存證信函給新加坡政府，希望政府能儘快妥善處理。

對此，陸軍第六軍團仍重申新豐鄉坑子口訓練場土地徵收案，已在民國85年依法完成，依法不得重複申領及補償的立場，不再作其他回應。

鄭進宅表示，國防部雖在85年到93年間陸續完成土地徵收，但徵收過程卻存在瑕疵；對此，坑子口地區民眾多次向軍方陳情，但國防部卻置之不理，造成百姓投訴無門，由於星光部隊已在台代訓逾40年，自救會只好轉而向新加坡政府抗議並求償。

鄭進宅說，3月27日抗議行動前兩天，省諮議會議長鄭永金偕同新竹縣警察局長溫枝發到他家尋求協商，以期化解可能傷害外交問題的事件，協商近6個小時，自救會最後同意不到台北拉抗議布條；未料，抗議當天在542旅大門口，六軍團只派一名法務組長接受陳情書，之後政戰主任謝明德接受媒體採訪時更譴責群眾抗議的不當行為，自救會群情嘩然，認為政府失信於民，漠視民眾的訴求。

鄭進宅表示，抗議迄今已4個星期，軍方遲遲未做回應，他主動打電話到陸軍司令部，對方回覆他，六軍團與裝訓部回報此案都有持續與他溝通，與事實不符，他痛批這兩單位根本是欺上瞞下。為了爭取應有的權益，自救會決定向星國政府下通牒，存證信函副本同時寄給行政院長林全。

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  • 新竹縣坑子口靶場權益自救會會長鄭進宅偕同70多名鄉親，曾於3月27日到542旅星光部隊駐紮營區表達抗議，爭取權益。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣坑子口靶場權益自救會會長鄭進宅偕同70多名鄉親，曾於3月27日到542旅星光部隊駐紮營區表達抗議，爭取權益。（記者廖雪茹攝）

  • 新竹縣坑子口靶場權益自救會會長鄭進宅偕同70多名鄉親，曾於3月27日到542旅星光部隊駐紮營區表達抗議，爭取權益。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣坑子口靶場權益自救會會長鄭進宅偕同70多名鄉親，曾於3月27日到542旅星光部隊駐紮營區表達抗議，爭取權益。（記者廖雪茹攝）

  • 新竹縣坑子口靶場權益自救會會長鄭進宅說，因抗議行動迄今時隔4個星期，卻未獲任何回應，今天已寄出存證信函給新加坡政府，希望政府能儘快妥善處理。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣坑子口靶場權益自救會會長鄭進宅說，因抗議行動迄今時隔4個星期，卻未獲任何回應，今天已寄出存證信函給新加坡政府，希望政府能儘快妥善處理。 （記者廖雪茹攝）

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