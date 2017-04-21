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女友床上嬌喊嫑嫑 男友竟挨告性侵賠400萬
2017-04-21 06:43
〔記者王捷／台南報導〕阿俊（化名）是事業有成的商人，紅粉知己也不少，不過其中一位女友琪琪（化名），不滿阿俊還有一名交往20多年的女友，常與阿俊吵架，2年前阿俊到琪琪臥室，趁琪琪服用安眠藥時，與琪琪上床，雖然琪琪如往常嬌嗔「不要、不要」但偷偷開手機錄影，事後告阿俊乘機性交罪，一審法官重判阿俊2年刑期，並支付琪琪400萬元賠償。
3年前阿俊在社交場合上認識琪琪，兩人很快就展開戀情，琪琪便搬入阿俊在台南安平的透天厝內，琪琪認識阿俊時，就知道阿俊有很多女友，其中一個交往最久的住在屏東，也替阿俊生下了孩子，孩子已經20多歲，讓琪琪相當吃味。
2年前琪琪也替阿俊生了孩子，雖然兩人沒有結婚，但是阿俊待琪琪如妻子，連阿俊的朋友都發現，阿俊對琪琪相當體貼，一起出遊吃飯時，不曾對女友呵護的阿俊，還會幫琪琪夾菜。
但是琪琪並不滿足，希望獲得阿俊全部的愛，要求阿俊與屏東的女友斷絕聯絡，但是阿俊認為他還有責任，因此拒絕琪琪，沒想到琪琪常常為此吵架，甚至跟到屏東找到阿俊的女友。
看到阿俊開保持捷載女友，琪琪就把百萬保持捷潑上紅漆，阿俊換一輛BMW會情人，琪琪就開BMW撞牆破壞，連自己都罹患精神疾病，要靠安眠藥入睡。
2年前阿俊與琪琪吵架後，阿俊想要床頭吵架床尾和，琪琪一如往常對著阿俊喊不要、不要，要阿俊找其他女友，阿俊不以為意，還跟琪琪說她的「水很多」，完事後沒想到琪琪對著阿俊說，剛剛都有錄影，要告阿俊性侵。
經過審理，法官認為阿俊違反琪琪意願性交屬實，依乘機性交罪判處阿俊2年徒刑、5年緩刑，並應向公庫支付40萬元，還要付琪琪400萬元之損害賠償。
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