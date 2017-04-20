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謝依涵免死刑 媽媽嘴咖啡老闆走出陰霾…

媽媽嘴老闆呂炳宏。（資料照，記者王宣晴攝）

2017-04-20  08:43

〔即時新聞／綜合報導〕犯下八里媽媽嘴雙屍命案的謝依涵昨日獲判無期徒刑定讞，免去死刑，但媽媽嘴咖啡館老闆呂炳宏卻說「遺憾」，指真相未明，動機不明。不過，在這幾年中，他的媽媽嘴咖啡館開出分店，生意興隆，走出命案陰霾。

綜合媒體報導，謝依涵被判無期徒刑，但呂炳宏卻認為，若是發回更三審，或許有機會找到一些未釐清的疑點，如安安眠藥量不同、謀財害命動機等，但法官太急著結案，就「稀哩呼魯判了」。

《鏡週刊》報導，呂炳宏逐步走出命案陰霾，把生意越做越好，「除了八里媽媽嘴本店之外，也在淡水開設分店，人潮絡繹不絕」，還「在蘆洲湧蓮市場經營腳踏車咖啡，獨創的氮氣咖啡廣獲單車族好評，未來也跨足野餐婚禮派對」，可見呂炳宏早已走出陰霾。

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  • 媽媽嘴咖啡開出分店。（資料照，記者王宣晴攝）

    媽媽嘴咖啡開出分店。（資料照，記者王宣晴攝）

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