反年改陳抗掌握至少25名滋事者 警署將嚴辦
警政署長陳國恩（中）召開記者會強調對反年金滋事分子，將依法追究嚴辦（記者邱俊福攝）
〔記者邱俊福／台北報導〕反年金改革團體激情民眾以「多點突破」方式陳抗，並以非理性方式圍堵、推擠立法委員、官員、立院職員及媒體記者等，以阻撓議事進行，警政署署長陳國恩今天召開記者會，強調目前經過濾現場蒐證畫面已掌握15起違法（序）案件及25名滋事份子，將持續依法追究嚴辦。
警政署表示，經檢視相關新聞報導及蒐證影像，遭民眾推擠拉扯或施加暴力情事計有15件涉嫌違反刑法傷害罪、強制罪、妨害公務及社會秩序維護法案件，已報請檢察官指揮偵辦，目前已辨識出監督年金改革行動聯盟成員彭克英（涉嫌衝撞立委徐永明、王定宇、桃園市長鄭文燦、銓敘部部長周弘憲）及台北捷運工會理事長王裕文（涉嫌衝撞立委林俊憲）、蔣志豪（涉嫌毀損三立電視台SNG車前擋玻璃）等3人涉有重嫌，相關違法脫序暨攔阻監察委員車輛等行為將持續依現場蒐證影像依法究辦。
警政署表示，立委、縣市首長為趕往開會，這些阻擾行為已有涉及妨害公務罪嫌，推擠行徑則有違反社會秩序維護法，皆為公訴罪，將依法追究，而傷害、強制罪嫌部分為告訴乃論，目前僅有立委王定宇有表明要提告，13 縣市首長、立委表明不提告，另滋擾分子之一的蔣志豪已以現行犯逮捕，受害的三立電視台現則保留告訴權。
警政署表示，為確保立法委員及官員出席審查會議，已期前針對立法院院區至院區外委員辦公室的動線，規劃安全走廊及替代路線，部署適當警力及阻材，並主動聯繫立法委員維安需求，針對今日多位委員、官員遭受滋擾，已要求相關單位確實深入檢討，做成案例教育，並責請北市警局及保安警察第六總隊，針對立法院及委員人身安全強化勤務作為及提升指揮體系，全力做好安維工作。
署長陳國恩表示，對於違法脫序行為，警方已即時制止防處，除當場逮捕現行犯之外，並報請檢察官指揮偵辦，絕不寬貸，且強調人民享有意見表達自由權利時，應顧及社會公益及他人權益，且立法院是我國最高民意及立法機關，不容遭受危害安全或發生違法脫序行為，呼籲對法案有不同意見的民眾，應遵守法律、保持理性，共同維護良好社會秩序。
警方掌握的25名滋事分子。（記者邱俊福翻攝）
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