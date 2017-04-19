尖石深山遭濫墾 整個山頭被夷平

從空照圖可發現整個山頭遭夷平的慘狀。（記者蔡彰盛翻攝）

2017-04-19 18:38

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣尖石鄉梅花村梅花國小上方山坡地，日前遭不肖業者以除草種花為由，夷平整個山頭，因現場是土石流潛勢區，濫墾恐造成下方學校和居民危險，新竹地檢署檢察官許大偉今天率警方、縣府農業處、原民處、環保局等單位至現場勘查，農業處及水保技師鑑定認為致使水土流失，將依水土保持法偵辦。

村長陳文斌指出，梅花國小上方是原住民保留地，是農牧用地，業者向鄉公所申請「 中耕除草」，再種植上百棵櫻花樹，但施工後卻被部落居民發現，山頭遭挖土機濫墾，山頭被夷平。

陳文斌說，現場是土石流潛勢區，颱風一來居民都得撤離，業者竟趁人跡罕至，偷偷開挖，已開挖的面積將近2公頃，距離下方梅花國小僅約500公尺，萬一發生土石流，恐釀傷亡。

竹縣府原民處表示，業者開挖面積超過申請範圍，並由底下越區到山頂，挖成9個平台，還種植無助於水土保育的淺根性櫻花樹，將依違反《水土保持法》開罰24萬元，限期3個月改善，恢復植被。

檢方指出，除了梅花國小上方遭業者偷偷開挖之外，相隔一個山頭，也有另一件違法濫墾案，山頭也慘遭夷平，且面積比梅花國小還大，檢警上週接獲檢舉，將儘速前往勘驗。