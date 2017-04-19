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兄弟吵架後 住家突然冒火…

2017-04-19  17:49

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區內壢火車站對面一棟透天樓層住家3樓，今天下午3時28分突然冒出濃濃黑煙，屋內的3個房間起火燃燒，樓下店家和鄰居見狀紛紛打電話報警，火勢於18分鐘撲滅；警、消初步調查是一件人為縱火案，李姓屋主涉案的30歲二兒子被警方帶走，警方在他的身上起出毒品。

據起火點附近鄰居表示，下午1點多曾聽到李姓兄弟爭吵聲，聲音大到樓下人都聽得到，大兒子還鬧自殺被消防人員及時破門阻止，未料，大兒子才跑出家門沒多久，住屋處就發生火警，只見二兒子從家門倉皇逃出，因鄰居指證他涉嫌縱火被帶回派出所調查。

警方初步調查，李姓屋主的兩名兒子是為了誰該搬出去發生激烈爭吵，這件火警造成燃燒3樓臥室內的家具、家電及雜物，燃燒面積約20平方公尺，所幸消防隊到場迅速撲滅火勢，沒有人員傷亡受困，至於起火原因另由消防局鑑識人員調查中。

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  • 中壢區中華路6的住處3樓冒火，消防人員及時搶救，幸無人員傷亡。（記者李容萍翻攝）

    中壢區中華路6的住處3樓冒火，消防人員及時搶救，幸無人員傷亡。（記者李容萍翻攝）

  • 中壢區中華路6的住處3樓冒火，消防人員及時搶救，幸無人員傷亡。（記者李容萍翻攝）

    中壢區中華路6的住處3樓冒火，消防人員及時搶救，幸無人員傷亡。（記者李容萍翻攝）

  • 中壢區中華路6的住處3樓冒火，消防人員及時搶救，幸無人員傷亡。（記者李容萍翻攝）

    中壢區中華路6的住處3樓冒火，消防人員及時搶救，幸無人員傷亡。（記者李容萍翻攝）

  • 涉嫌縱火的李家二兒子被警方帶回偵辦。（記者李容萍翻攝）

    涉嫌縱火的李家二兒子被警方帶回偵辦。（記者李容萍翻攝）

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