涉貪遭重判 林亞蒓批：株連九族罪及妻孥難信服

2017-04-19 17:18

〔記者葉永騫／屏東報導〕因涉貪案遭屏東地院重判16年，屏東市長林亞蒓稍早發出聲明表示遺憾和不公，認為法官僅憑著夫婿違法就判決太太知情，這種株連九族、罪及妻孥的判決讓人無法信服。

林亞蒓聲明指出，法院在沒有任何證據下，僅憑陳俊良（已改姓氏為藍俊良）是其夫婿，對其所為違法行為，太太怎會不知情的推論就入人於罪，法院竟然另外創設法律，規定夫妻間必須負特別的注意義務，不僅違背罪刑法定原則，更將古代株連九族，罪及妻孥的律令重新復辟，令人無法想像。

法律之前人人平等，法律明定犯罪事實，應依具體之證據認定之，不能以推測之詞入人於罪。因此針對這種只憑推論的違法判決，林亞蒓將上訴爭取清白。