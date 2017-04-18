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八田與一斷頭照曝光 李、邱2人互拍留影

前台北市議員李承龍將八田與一銅像斷頭的照片在網路流出，李承龍以手鋸鋸八田與一銅像的頭，李承龍與邱女拿著斷頭在八田與一銅像旁互拍留影。（記者王涵平翻攝）

2017-04-18  13:13

［記者王涵平／台南報導］前台北市議員李承龍將八田與一銅像斷頭的照片在網路流出，李承龍以手鋸鋸八田與一銅像的頭，李承龍與邱女拿著斷頭在八田與一銅像旁互拍留影。

麻豆警方表示，兩人透露犯案後有在現場拍照，但昨日在李承龍手機並未發現照片，邱女的手機未扣。

臉書社團「攝政新思維」今日中午貼出多張李承龍在烏山頭水庫八田與一銅像以手鋸鋸下頭部的照片，李承龍與邱女還拿著八田與一的頭部，面露得意狀。稍晚臉書社團「台南諸事會社」也轉傳相關照片。

麻豆警方先前並未掌握相關照片，今天獲悉後已展開進一步查證。同時也擴大調閱烏山頭水庫管理所與周邊道路監視器進行過濾，希望能儘速找到八田與一銅像斷頭，也補強李承龍涉案跡證。（13：30更新）

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  • 前台北市議員李承龍將八田與一銅像斷頭的照片在網路流出，李承龍以手鋸鋸八田與一銅像的頭，李承龍與邱女拿著斷頭在八田與一銅像旁互拍留影。（記者王涵平翻攝）

    前台北市議員李承龍將八田與一銅像斷頭的照片在網路流出，李承龍以手鋸鋸八田與一銅像的頭，李承龍與邱女拿著斷頭在八田與一銅像旁互拍留影。（記者王涵平翻攝）

  • 前台北市議員李承龍將八田與一銅像斷頭的照片在網路流出，李承龍以手鋸鋸八田與一銅像的頭，李承龍與邱女拿著斷頭在八田與一銅像旁互拍留影。（記者王涵平翻攝）

    前台北市議員李承龍將八田與一銅像斷頭的照片在網路流出，李承龍以手鋸鋸八田與一銅像的頭，李承龍與邱女拿著斷頭在八田與一銅像旁互拍留影。（記者王涵平翻攝）

  • 前台北市議員李承龍將八田與一銅像斷頭的照片在網路流出，李承龍以手鋸鋸八田與一銅像的頭，李承龍與邱女拿著斷頭在八田與一銅像旁互拍留影。（記者王涵平翻攝）

    前台北市議員李承龍將八田與一銅像斷頭的照片在網路流出，李承龍以手鋸鋸八田與一銅像的頭，李承龍與邱女拿著斷頭在八田與一銅像旁互拍留影。（記者王涵平翻攝）

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