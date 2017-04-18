又有老闆欠債落跑！ 「胡同大媽」員工領不到薪水

2017-04-18 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕繼快取寶負責人孫岳澤周轉不靈落跑後，又有老闆欠債後人間消失！在全台有4間分店的知名餐廳「胡同大媽」，鍾姓老闆疑似積欠廠商5000萬元債務後落跑，員工全被埋在鼓裡，之前上班的一個半月薪水可能都拿不到了。

綜合媒體報導，「胡同大媽」以中式料理打響名號，光是竹北店開幕3年以來，平均每月營業額就在150萬元上下。竹北店副店長表示，最近很多債主都跑來店裡，說自己才是經營者，鍾姓老闆可能已經把店面轉賣好幾手。

另外，竹北店共17名員工，始終沒有拿到近一個半月的薪水，副店長無奈地說，在經過大家的討論後，只能在4月14日結束營業。