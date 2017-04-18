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高院女法官比男多 這個地院女法官比例近7成

2017-04-18  09:43

〔記者項程鎮、溫于德／台北報導〕司法院公布全國各法院的法官性別人數和比例，目前男女法官比例接近1：1，男法官略多於女法官，但高等法院的女法官人數已超過男法官，而首善之區的台北地院，女法官人數超過6成，新竹地院女法官比例更高達近7成，有男法官私下打趣，未來在法院講究性別平權，要保護的對象可能是男法官。

全國司法改革國是會議上午討論弱勢者的訴訟保護機制，兩性平權也列為討論議題之一，司法院統計全國2058位法官中，男法官1066位、女法官992位，男女比例為52：48，高院男女法官（不含所屬各分院）人數各為89人、95人，男女比例為48：52，男法官人數比例最高的法院是公務員懲戒委員會，10位公懲委員中，男性9位，女性1位。

司法院指出，全國女法官比例高於男法官的法院，排名前五名依序分別為新竹地院（31：69）、基隆地院（36：64）、台北地院（38：62）、台南地院（46：54）、新北地院（47：53），不少法官認為未來女法官人數很可能超過男法官。

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  • 新竹地院女法官比例高達近7成。（資料照，記者蔡彰盛攝）

    新竹地院女法官比例高達近7成。（資料照，記者蔡彰盛攝）

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