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天晴散步九旬翁忘歸路 人情加科技助翁與家人團圓

2017-04-17  22:40

〔即時新聞／綜合報導〕新北市土城區一名高齡90歲的張姓老翁，傍晚5點，獨自一人呆坐延吉街一家豆花店門前的椅子上，老闆見他不像是要買豆花，主動詢問後發現，老人忘了家在哪裡，便向警方報案。在員警利用人臉辨識系統過濾上百張照片後，終於幫老人找到家人，也找到回家的路。

根據《ETtoday》報導，張翁的兒子向警方表示，父親年事已高且有輕微失智，本來想趁著天氣晴朗外出散步，才獨自出門，沒想到因此迷路，土城分局金城派出所接獲豆花店老闆報案派員協助，面對員警詢問，張翁顯得有些情緒不穩，只表示住在附近，但忘了確切位置，在王、林兩位員警的安撫下，張翁情緒回穩，員警則利用行動小電腦中的人臉辨識系統比對，在過濾上百張的照片後，找到了張翁的照片，最後終於聯絡上家屬。

家屬表示父親能平安回家，有賴熱心民眾與警員的協助，對民眾與警方表示感激。

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  • 老人家忘了回家的路，在土城分局金城派出所員警利用人臉辨識系統過濾上百張照片後，終於幫老人找到家人，也找到回家的路。（圖擷取自Google Map）

    老人家忘了回家的路，在土城分局金城派出所員警利用人臉辨識系統過濾上百張照片後，終於幫老人找到家人，也找到回家的路。（圖擷取自Google Map）

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