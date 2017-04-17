八田「斬首者」抓到了！統派成員認砍頭

八田與一「斬首者」抓到了！統派成員承認砍頭。（資料照，記者王涵平攝）

2017-04-17 15:25

〔記者王冠仁／台北報導〕位在烏山頭水庫的八田與一銅像，昨日驚傳遭人「斷頭」，警方根據監視器畫面循線追查，發現「斬首者」，疑似是中華統一促進黨成員李承龍與女子邱晉芛，其中李還是前台北市議員。台北市警局中正一分局循線策動兩人投案，他們今天上午到案說明，警方並將兩人送交台南檢警偵辦。

李承龍臉書洩露犯案狀況

前台北市議員李承龍今天在臉書上陸續PO出3篇文章，似乎已洩露出自己犯案的狀況，甚至還拍賣電鋸。

李承龍在臉書上表示，「拍賣二手電鋸一把，只用過一次」，接著又PO文透露「不瞞大家說是我做的……李承龍哇！哇！哇！哇」，隨後再發文指出，台南警官在中正一分局約他去喝咖啡，並且要帶他去台南「一日遊」。

警方說，兩人是在本月14日前往烏山頭水庫砍下八田與一銅像，警方正在追查被斷頭的銅像下落。

警方調查，李承龍與暱稱「白茉莉」的統派女子邱晉芛，涉嫌在本月14日前往烏山頭水庫，砍下八田與一雕像的頭部。

警方說，這兩人熱衷陳抗活動，兩人曾在去年7月前往桃園龜山的「台灣民政府」中央總部縱火、砸毀門口大理石招牌，事後還遭法院起訴。

另外，李承龍更是抗議場合中的「常客」，他曾在今年228紀念日當天，跑到台北市中正紀念堂，與獨派成員發生衝突。當時警方居中協調，想不到李承龍居然出拳毆打中正一分局保防組長楊文振，被警方究辦傷害、妨害公務罪責。