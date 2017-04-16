噴農藥引殺機 玉里老農胸口遭刺斃命

2017-04-16 19:55

［記者王峻祺／花蓮報導］老農殺老農！花蓮縣玉里鎮春日里1名76歲林姓老農，今日傍晚5時許在田間噴灑農藥時，疑因農藥噴至鄰田，引發隔壁種植絲瓜的76歲黎姓老農不滿，雙方爭執後扭打倒地，林姓老農竟手持一旁水果嫁接刀朝黎男胸口刺去，造成黎男當場倒臥血泊、一刀斃命，送醫搶救仍宣告不治。

警方調查，林姓與黎姓老農兩人為多年鄰居，平常並無嫌隙，下午疑因噴藥引發口角，雙方先是一言不和爆發扭打，黎男在衝突過程中，遭林姓老農持水果嫁接刀刺進胸口心臟部位。

林姓老農行兇後，打電話向119報案，救護人員獲報抵達現場，先將黎男送往玉里慈濟醫院急救，但因利刃直接插入心臟，傷口長約3、4公分、血流如注，經院方搶救後仍因傷重不治；警方則當場逮捕林姓兇嫌，並帶回警局偵辦。

林男偵訊時供稱，黎男怒罵「你農藥影響到我絲瓜！」雙方才會大打出手，情急之下拿起一旁刃長約8公分的嫁接刀喝斥對方，竟沒料到會在扭打過程中刺進黎男胸口，感到相當後悔；警方將全案依殺人罪嫌偵辦，詳細原因還有待釐清調查。