回憶陳姓女模命案 梁女：洗刷冤屈也換不回好友

2017-04-16 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕陳姓女模遭到兇嫌程宇姦殺案震驚社會，程宇女友梁姓女子一度被警方懷疑有涉案，最後因罪證不足，梁女被撤銷羈押當庭釋放。梁姓女模日前接受媒體訪問時表示，就算她能洗刷冤屈也換不回好友的性命。

據《TVBS》報導，梁女回憶，當她被警方懷疑時，曾提供自己與陳女的訊息，證實兩人沒有嫌隙。梁女還透露，警方在電梯監視器畫面中，因為毛帽和衣服辨認不出長相，直接問是不是她出現在現場？梁女連忙否認，此時警察卻拿出她母親的衣服，說「這是妳的衣服吧？」梁女同樣否認，卻被警方質疑是在狡辯。

梁女說，後來重回命案現場模擬時，她當場崩潰大哭，哭到完全沒有力氣站起來。幸好在現場腳印跡證和母親的奔走下，她的嫌疑終於逐漸減輕，最後被當庭釋放。梁女感嘆，其實自己也是識人不清，不知道程宇是那麼恐怖的人。