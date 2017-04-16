| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
蘭嶼旅遊又出包 傳1交通船業者無限期停航
 首頁 > 社會

回憶陳姓女模命案 梁女：洗刷冤屈也換不回好友

2017-04-16  11:24

〔即時新聞／綜合報導〕陳姓女模遭到兇嫌程宇姦殺案震驚社會，程宇女友梁姓女子一度被警方懷疑有涉案，最後因罪證不足，梁女被撤銷羈押當庭釋放。梁姓女模日前接受媒體訪問時表示，就算她能洗刷冤屈也換不回好友的性命。

據《TVBS》報導，梁女回憶，當她被警方懷疑時，曾提供自己與陳女的訊息，證實兩人沒有嫌隙。梁女還透露，警方在電梯監視器畫面中，因為毛帽和衣服辨認不出長相，直接問是不是她出現在現場？梁女連忙否認，此時警察卻拿出她母親的衣服，說「這是妳的衣服吧？」梁女同樣否認，卻被警方質疑是在狡辯。

梁女說，後來重回命案現場模擬時，她當場崩潰大哭，哭到完全沒有力氣站起來。幸好在現場腳印跡證和母親的奔走下，她的嫌疑終於逐漸減輕，最後被當庭釋放。梁女感嘆，其實自己也是識人不清，不知道程宇是那麼恐怖的人。

廣告
  • 梁姓女子先前無辜捲入陳姓女模命案，她透露就算洗刷冤屈也換不回好友的性命。（資料照，記者陳薏云翻攝）

    梁姓女子先前無辜捲入陳姓女模命案，她透露就算洗刷冤屈也換不回好友的性命。（資料照，記者陳薏云翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 女模 女模命案 陳姓女模
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
港式✧干炒豬河粉
異國風✧緬甸咖哩雞
甜食✧椰奶水果涼糕
一次認識豬肉各部位
轉寄

標題：回憶陳姓女模命案 梁女：洗刷冤屈也換不回好友


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月16日‧星期日‧丁酉年三月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.