安置女童住加護病房 中市社會局函請檢方調查
〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市傳出1歲10個月大徐姓小妹妹遭安置後，卻住進加護病房，遭家屬質疑保母可能虐兒，社會局長呂建德今天表示，不排除任何可能性，將以幼兒最佳利益為考量，本著勿枉勿縱的立場，下週將函送地檢署請檢察官查明真相，若保母確實涉及虐待幼兒，決不寬貸。
1歲10個月大的徐小妹妹，出自高風險家庭，因父母不願照顧，社會局在3月緊急安置。3月20日後徐小妹妹即陸續因腸胃型感冒多次就醫，4月12日出現抽搐僵直、意識不清楚而住進加護病房，家屬強烈質疑保母可能虐兒。
社會局長呂建德表示，不排除任何可能性，將以幼兒最佳利益為考量，本著勿枉勿縱的立場，函送地檢署請檢察官查明真相，若保母確實涉及虐待幼兒，決不寬貸。
呂建德表示，徐小妹來自高風險家庭，今年3月3日因父母失和，母親離家出走表示不願再照顧徐小妹，並向高風險服務社工通報，而徐父也要求社工將小朋友帶走，社會局考量徐父經濟及情緒狀況不穩定，擔心有攜子自殺之虞，基於幼兒最佳利益考量，便於當日緊急安置。
社會局表示，徐小妹本身為早產兒，有發展遲緩與走路不穩的狀況，因此社工於安置期間，每週探視但無發現異狀，但在3月20日轉換保母後，便持續出現發燒、嘔吐、腹瀉的情況，並陸續前往豐原醫院等醫院或診所就醫，經就醫評估為腸胃型感冒，並持續服藥。
至4月12日下午，徐小妹出現四肢抽搐僵直、意識不清楚的狀況，經緊急送醫住進加護病房，疑似有嬰兒搖晃症症狀，可能為外力所造成。
呂建德表示，社會局目前持續與醫院聯繫，關切徐小妹病情，對於家屬提出保母可能涉及虐兒，社會局不排除任何可能性，一定會站在幼兒的最佳利益，本著勿枉勿縱的立場，本案下週將送地檢署調查，請檢察官查明真相，若確實涉及虐待幼兒，決不寬貸。
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