慶生用鞭炮狂炸壽星 國中生二級燒燙傷

2017-04-14 17:13

［記者黃淑莉／雲林報導］玩過火！雲林一群學生為替同學慶生，竟學炸寒單爺要壽星站在一大堆鞭炮中間讓鞭炮狂炸，造成壽星雙腿二級燒燙傷，現仍住院治療中。

據指出，10日晚上7點半左右一群青少年聚在一起替其中一位同學慶生，地上一堆鞭炮圍成一圈，一群人起哄要其中一位戴安全帽的男同學站在鞭炮中間，男同學說害怕不敢進入，其他人在一旁嘻鬧說，「不會痛、外套有事而已，趕快進去啦」。

男同學站好後，其中一人拿出打火機點燃鞭炮，瞬間炸出一團火球，男同學雖穿長褲、球鞋，雙腳大腿以下嚴重燙傷，紅腫、起水泡，家人發現連夜緊急送醫，因二級燒燙傷現仍住院治療中。