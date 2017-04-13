德安航空飛蘭嶼班機 偏離跑道衝撞護欄
2017-04-13 16:53
德安航空飛蘭嶼班機，偏離跑道衝撞護欄，警消人員據報馳援。（瑪拉歐斯提供）
［記者陳賢義／台東報導］德安航空飛往蘭嶼飛機，今日下午抵達蘭嶼機場後，突然偏離跑道衝撞護欄，警消人員據報馳援，消防局初步了解，有三人受輕傷，但拒絕送醫，事故原因調查釐清中。
「蘭嶼機場有飛機偏離跑道撞護欄，不清楚是否有人受傷。」台東消防局下午4時35分許報獲，1架落地德安航空飛機，疑因側風強勁偏離跑道衝撞護欄，.立即派遣轄區蘭嶼分隊及蘭嶼衛生所2部救護車及1輛水箱車趕往救援，目前正釐清現場狀況。
相關影音（瑪拉歐斯提供）
德安航空飛蘭嶼班機，偏離跑道衝撞護欄，警消人員據報馳援。（瑪拉歐斯提供）
德安航空飛蘭嶼班機，偏離跑道衝撞護欄，警消人員據報馳援。（瑪拉歐斯提供）
德安航空飛蘭嶼班機，偏離跑道衝撞護欄，警消人員據報馳援。（瑪拉歐斯提供）
德安航空飛往蘭嶼飛機落地偏離跑道衝撞護欄，幸未傳重大傷亡。（記者陳賢義翻攝）
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