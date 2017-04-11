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檢察官嫖幼齒「呷好逗相報」 判1年7月

2017-04-11  06:31

〔即時新聞／綜合報導〕已婚的彰化地檢署檢察官蔡曉崙前年3月明知少女「重慶妹」未滿18歲，仍以每小時3500元代價買春，還在特定群組替她招攬5名嫖客，台中地院判蔡1年7月。

台中地檢署偵查一起媒介雛妓賣淫案時，意外發現檢座蔡曉崙，涉嫌在台中市嫖16歲少女，更荒唐的是，他還淪為「雞頭」，幫忙介紹客人，「呷好逗相報」分享給朋友嫖雛妓。

《聯合新聞網》報導，檢方今年1月中旬發動搜索，法院隔天裁定羈押蔡曉崙，直至今年3月准予50萬元交保。地院昨宣判蔡曉崙違反兒童及少年性剝削防制條例判3月、媒介他人性交罪判1年7月。

報導指出，警方偵辦一樁少女賣淫案，依嫖客LINE群組查出自稱「王律師」的男子，以暱稱「小輪子」在「茶餘飯後」群組任版主，且極力推薦「重慶妹」與其他男客性交易，另在網路論壇「休閒小棧」，以暱稱「險中求勝」分享嫖妓心得，警方查出是蔡曉崙的化身。

另外，蔡與1名大奶傳播妹性交易多次，該女證稱，知道蔡是檢察官，2人性交易超過30次。

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  • 檢察官蔡曉崙被判1年7月。（資料照，翻攝自網路畫面 ）

    檢察官蔡曉崙被判1年7月。（資料照，翻攝自網路畫面 ）

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